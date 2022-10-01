Deniz Uğur, kızının uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı: Reha Muhtar'dan ses kaydına yanıt

Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın kızına bağırdığı bir ses kaydı yayınladı. Muhtar, yaptığı paylaşımda kızını koruduğunu, uyuşturucu bağımlısı bir yetişkinle olan yazışmalarını görünce tepki gösterdiğini söyledi.

Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın kızına bağırdığı bir ses kaydı yayınladı. Muhtar, yaptığı paylaşımda kızını koruduğunu, uyuşturucu bağımlısı bir yetişkinle olan yazışmalarını görünce tepki gösterdiğini söyledi.

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızlarına şiddet uyguladığını dile getirerek mahkemeye başvurmuştu. Deniz Uğur geçici velayet kapsamından kızının velayetini almıştı ve Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızına yaklaşmama cezası verildi.

Yaşanan olayların sonrasında Reha Muhtar kızını darp etmediğini dile getirdi ancak anne Deniz Uğur sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Uğur, "Elim ayağım titriyor şu an" diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını yayınladı. Baba Reha Muhtar ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendisini savundu.

7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı evde büyüdüler

Reha Muhtar sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kendisini savunarak kızını korumak istediğini dile getirdi.

Baba olarak kızının uyuşturucu madde kullanan bir kişiyle görüşmesine tepki gösterdiğini ifade eden Muhtar, “Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dk süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?” notunu ekledi.