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Denizli'de camiye çirkin saldırı!

Denizli'de camiye çirkin saldırı!

Denizli'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir cami halılarını boyayıp camide bulunan çinilere, ses sistemine, hoparlörlere, avizelere ve vantilatörlere zarar verdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde bulunan Keskin Camii kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. İkindi ile akşam namazı arasında caminin ana kapısının kilitli olmasına rağmen pencereden cami içeri giren kişi veya kişiler yağlı boya ile halıları boyadı. Cami içindeki çinilere, ses sistemine, hoparlörlere, avizelere ve vantilatörlere zarar verdi. Camiye saldırıyı akşam namazı için gelen cemaat gördü. Polise ihbarda bulundu. Olay yerinden cami içinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izleri alındı. Caminin güvenlik kameralarının çalışmadığı belirlendi. Camiye saldıranları polis yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıyı kınayan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Nalcı, "Dün ikindi namazı ile akşam namazı arasında camimize kimliği belirsiz, bizim tahminimizce akli dengesi yerinde olmayan veya madde bağımlısı bir kişi ya da kişiler gelmiş. Halıları yeni almıştık halıların üzerine boya dökmüşler. Boya tadilatımız vardı. Daha sonra amfi cihazına zarar vermişler, klimalara boya dökmüşler. Avizenin üzerine boya atıp, vantilatörleri kırmışlar. Etrafa dökülen boyaları kendi imkanlarımızla çıkartmaya çalıştık. Burası hepimizin evi, olayı anlayamadık, anlam veremedik, durum o kadar vahim. Bir şey diyemiyorum bu konuda. Daha önce böyle bir durum başımıza gelmedi. Caminin kapısı da kilitliydi, pencereden girmişler" dedi.

Etiketler denizli cami saldırı
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