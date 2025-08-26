Depoları doldurun! Akaryakıta yeniden zam geliyor

  1. Anasayfa
Petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte benzine bu gece yarısından itibaren zam yapılacak.

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Brent petroldeki yükselişin ardından benzine zam geliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 19 kuruş zam yapılacak. Zamla birlikte bazı illerde benzinin litre fiyatı 55 lirayı bulacak. 

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 26 Ağustos Salı günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,43 TL
Motorin fiyatı: 53,07 TL 
LPG fiyatı: 28,01 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 51,64 TL 
Motorin fiyatı: 52,13 TL
LPG fiyatı: 28,10 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,76 TL 
Motorin fiyatı: 53,42 TL
LPG fiyatı: 28,06 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,64 TL
Motorin fiyatı: 54,26 TL
LPG fiyatı: 28,55 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,75 TL
Motorin fiyatı:  54,44 TL
LPG fiyatı: 27,66 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,60 TL
Motorin fiyatı: 53,30 TL
LPG fiyatı: 27,45 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,18 TL
Motorin fiyatı: 53,85 TL
LPG fiyatı: 27,17 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,40 TL
Motorin fiyatı: 54,09 TL
LPG fiyatı: 27,24 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,52 TL 
Motorin fiyatı: 54,16 TL
LPG fiyatı: 28,59 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,84 TL 
Motorin fiyatı: 53,51 TL
LPG fiyatı: 27,89 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  53,21 TL 
Motorin fiyatı: 53,85 TL
LPG fiyatı: 28,79 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,17 TL
Motorin fiyatı: 53,83 TL
LPG fiyatı: 26,66 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,24 TL 
Motorin fiyatı:  53,86 TL
LPG fiyatı: 28,36 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,23 TL 
Motorin fiyatı: 53,86 TL
LPG fiyatı: 27,98 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,87 TL 
Motorin fiyatı: 54,49 TL
LPG fiyatı: 28,97 TL

 

 

