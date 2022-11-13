Deprem tatbikatında bazı telefonlara bildirim gitmemişti: Nedeni belli oldu

AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla yapılan deprem tatbikatında bazı vatandaşlara bildirim gitmemesi konusunda açıklama geldi.

Türkiye genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı yapıldı. Vatandaşlara SMS gönderildi, radyo ve televizyonlardan duyurular yapıldı. Tatbikat bildirimleri ise bazı telefonlara gelmedi. Konuya ilişkin AFAD Başkanı Yunus Sezer'den açıklama geldi.

"BU BUTONUN AKTİF HALE GETİRİLMESİ GEREKİYOR"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Çök-Kapan-Tutun tatbikatı sonrası CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Muhabir Alparslan Çınar'ın sorularını yanıtlayan Sezer, bazı telefonlara mesaj gelmediğine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Telefonların bazı ayarlarının yapılması gerekiyor. Mesajların gitmemiş olma ihtimali var. Özellikle telefonlarda Simas bildirim butonları var. Bu butonun aktif hale getirilmesi gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz bu uygulamanın aktif hale getirilmesi."

Öte yandan AFAD'ın deprem tatbikatı bildirimi bazı vatandaşlara yaklaşık 2 saat sonra geldi.