Deprem uzmanı ''Eli kulağında'' diyerek uyardı: Marmara depremi...

Marmara Bölgesi'ni teteiklemesi beklenen büyük deprem için Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu'ndan kritik bir uyarı geldi.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu olası Marmara depremi için kritik açıklamalarda bulundu.

Gökçeoğlu'nun açıklamalarına göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Karlıova'dan Saros Körfezi'ne kadar uzanan kısmı birçok segmentten oluşuyor. Bu segmentlerin neredeyse tamamı son yüzyılda kırıldı. Kırılmayan iki segmentten biri Marmara Denizi'nde, diğeri ise Bingöl- Erzincan arasındaki Yedisu segmenti. 1999 Gölcük Depremi'nden sonra Gölcük depremi gerçekleşti ve o segment de kırıldı. 1912 Saros Depremi ile 1999 Gölcük Depremi arasındaki segment ise şu anda depreme hazır.

Gökçeoğlu, depremin sadece İstanbul değil, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bandırma ve Tekirdağ'ı da etkileyeceğini ve bu 6 şehrin risk altında olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Gökçeoğlu, yeni binaların çoğunun iyi mühendislik hizmeti alsa da eski ve plansız yapılarda hasarın kaçınılmaz olduğunu söyleyerek yetkililere ve vatandaşlara depreme hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Deprem ve tsunami riskine karşı yetkililerin uyarılarını takip etmek ve gerekli önlemleri almak hayati önlem taşıyor.