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Depremle sarsılan Malatya'da dondurucu soğuk: Eksi 23 derece...

Depremle sarsılan Malatya'da dondurucu soğuk: Eksi 23 derece...
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2 depremin ardından büyük yıkıma uğrayan illerden Malatya’da halk, dondurucu soğukla da mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Malatya oldu. 6 Şubat’ta yaşanan sarsıntılarla birlikte binlerce binanın çöktüğü Malatya'da şimdi de soğukla mücadele var...

"Malatya ne kadar soğuk?"
Geceleri eksi 23 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı, arama kurtarma çalışmalarını bile zorlaştırdı. 

Kentte enkaz kaldırma çalışmalarına başlanırken, sosyal medyaya düşen bir görüntü, “Malatya ne kadar soğuk?” sorusuna, cevap oldu.

Buz sarkıtları oluştu
Merkezdeki Fuzuli Caddesi’nde bulunan bir markette, buz sarkıtları oluştu.

Bu anları kayda alan Malatyalı da, havanın durumunu gözler önüne serdi.

Hava tahminlerine göre buz kesen Malatya, depremi yaşayan 11 ilden en çok soğuğa maruz kalan kent...

Malatyalı zor durumda... 
Öyle ki sarsıntının ilk günü başta olmak üzere 5 gün boyunca kar yağışı alan Malatya, çadırlarda kalanlara da zor günler yaşatıyor. 

 

Etiketler deprem malatya mücadele
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