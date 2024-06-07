Devlet Denetleme Kurulu Başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı, yerine üye Salih Tanrıkulu atandı. Ayrıca 4 ilin milli eğitim müdürü görevden alınarak, yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10'uncu maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Bu suretle boşalan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Kurul Üyesi Salih Tanrıkulu atandı. Öte yandan; Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekçi ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alınırken; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Halil Yücel, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Emrullah Aydın, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Fethi Ateş ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Osman Cebeci atandı.