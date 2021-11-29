  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dezenfektan içen denizci komalık oldu

Dezenfektan içen denizci komalık oldu

Dezenfektan içen denizci komalık oldu

Samsun açıklarındaki yük gemisinde önce votka, ardından da dezenfektan içtiği iddia edilen 26 yaşındaki Ukraynalı denizci yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu 26 yaşındaki Maksym Stovba'nın gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi.

Zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirilerek buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Komaya girdiği öğrenilen ve hayati tehlikesi bulunan Maksym Stovba’nın yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler samsun yük gemisi ukrayna dezenfektan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eskort açıklamasıyla olay olan Aygün Aydın'dan ilginç pozlar
Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüş... Piyasalar yeni haftaya böyle başladı
MasterChef'te elenen isim belli oldu
Bolu Belediye Başkanı Özcan: ''Kayyum atayacaklarmış, alnını karışlarım''
DSÖ’den dikkat çeken ''Omicron'' varyantı çağrısı
Yine bir ihale yine aynı holding!
İşte AK Parti iktidarı döneminde satılan fabrika ve kurumların tam listesi
MHP'den yardım isteyen ''kedicik''e büyük şok!
Nagehan Alçı'yı canlı yayında köşeye sıkıştıran FETÖ çıkışı
Pankekçi kızın seksi iş kıyafeti başına iş açtı