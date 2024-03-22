Dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi ''HGS'' ve ''İSPARK'' oldu

Dolandırıcılar şimdi de HGS ve İSPARK borcu mesajıyla tuzağa düşürmeye çalışıyor. Sahte avukat kimliğiyle ''Borcunuzu ödemek için linke tıklayın'' mesajları atan dolandırıcılar, sahte vergi dairesi sayfasına yönlendirerek hesapları boşaltıyor.

Son aylarda siber dolandırıcılar, sahte avukat ismi kullanarak Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve İSPARK kullanıcılarına SMS atarak vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor. ‘Ödenmemiş HGS Borcunuz var, icra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmanız gerekiyor’ şeklinde sahte avukat ismiyle gelen mesajlar kullanıcıları mağdur ediyor. Gönderilen SMS’te kişilere ödenmemiş borcu olduğu belirtilirken, mesajda bulunan linke tıklayarak ödeme yapması isteniyor. Linke tıklanmasıyla birlikte kurumun resmi sayfasının bir benzeri kullanıcının karşısına çıkıyor. Sahte sayfayı fark etmeyen mağdurlar kimlik bilgileri ve ödeme yapmak için kullandıkları kredi kartı bilgilerini sayfaya girmesiyle birlikte dolandırılıyor. Uzmanlar ise bu tarz mesajları alan kişilerin linke tıklamadan bahsi geçen kuruma telefon açarak veya resmi internet sitesine girerek borçlarını sorgulaması gerektiğini söylüyor.

“SİBER SUÇLAR DÜNYADA ÇOK BÜYÜK BİR SEKTÖR HALİNE GELDİ"

Dolandırıcılık mesajlarının artmasını değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Metin, “Artık siber suçlar dünyada çok büyük oranlara ulaştılar. 2024 tahminlerine baktığımız zaman dünyada siber suçların 8 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Hatta 2026 yılına baktığımız zaman 20 trilyon dolar olacağı söyleniyor. Şimdi 8 trilyon dolar dediğimiz zaman bu yaklaşık aylık hani 600- 650 milyar dolar civarında rakamlara gelecektir. Dünyada çok büyük bir sektör haline geldi siber suçlar. Dünyada her gün atılan mesaj sayısı, bu şekilde oltalama mesajı diyoruz biz bunlara, 3 buçuk milyar tane SMS ve de elektronik posta mesajı atılıyor. Bu kadar çok dolandırıcılık mesajı atılırken bizim de payımıza bu kadar çok düşmesi gayet normal" ifadelerini kullandı.

“ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİNİ HACKLENDİKLERİNDE ORADAKİ BİLGİLER SİBER KORSANLARIN ELİNE GEÇİYOR"

Dolandırıcıların, vatandaşların numaralarına nasıl ulaştığını aktaran Prof. Dr. Metin, “Özellikle pandemi sonrasında tüm dünyada online kaynakları, çeşitli web sitelerine, online alışveriş sitelerini, kullanım sayısı arttı. Ve burada site sahipleri gerekli önlemleri almadıkları takdirde hacklendikleri zaman oradaki bilgiler siber korsanların eline geçiyor. Ve siber korsanlar bazı durumlarda kredi kartı bilgilerine de ulaşabiliyor. Bazı durumlarda sadece telefon ve elektronik posta bilgilerine ulaşıyorlar. Ve bunları dolandırıcılık amaçlı kullanıyorlar" dedi.

“KARŞINIZDA SAHTE BİR VERGİ DAİRESİ SAYFASI ÇIKABİLİR"

Kullanıcıların taklit linklere tıklaması halinde birkaç senaryo ile dolandırıldığını anlatan Prof. Dr. Metin, “Dolandırıcılar sizi gerçek siteye benzeyen sahte bir siteye yönlendirebilirler. Ve siz o an kanarak oraya kendi kişisel bilgilerinizi girebilirsiniz. Karşınıza sahte bir avukat sayfası çıkabilir, karşınızda sahte bir vergi dairesi sayfası çıkabilir. Ve burada sizin bir kredi kartı bilgileri girerek ödeme yapmanızı isteyebilirler ve kredi kartınızdan çok yüksek oranlarda paralar çekebilirler. İkinci bir konu, bilgisayarınıza ya da telefonunuza zararlı bir yazılım yüklenebilir. Eğer telefonunuza zararlı bir yazılım yüklenirse ya da bazen sahte bir bankacılık uygulamasını yüklediğiniz takdirde belli bir puan kazanacağınızı, para kazanacağınızı söyleyebilirler. Telefonunuza sahte bir uygulama yükletebilirler ve bu şekilde telefon bankacılığı üzerinden tüm banka hesaplarınıza ulaşıp hesaplarınızı boşaltabilirler" diye konuştu.

“KENDİ BİLDİĞİMİZ KANALLARDAN KURULUŞA ULAŞMAMIZ LAZIM"

Bu tarz mesajların gerçek ve sahte mi olduğunun linke tıklanmadan anlaşılmasının zor olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bilgin Metin, “Bize herhangi bir e-posta ya da SMS mesajı geldiği zaman oradaki linklere kesinlikle tıklamamamız lazım. Eğer durumdan şüpheleniyorsak hemen telefon bankacılığına telefon ederek durumdan onları haberdar etmemiz lazım. Yani gelen linke tıklayarak işlem yapmak yerine kendimiz, kendi bildiğimiz kanallardan bankamıza ya da gerekli kuruluşa ulaşmaya çalışmamız lazım. Bu mesaja binlerce, on binlerce kişiye gönderiliyor, milyonlarca kişiye gönderiliyor ama bu mesaja kanacak az sayıda kişinin düşeceği hata çok büyük sonuçlara yol açabiliyor. Akıllı telefonların çıkmasıyla beraber telefon satın aldığımız zaman telefonların bu şekilde spam mesajları önleme özellikleri olabiliyor" dedi.

“OTOMATİK OLARAK SİLİYORUM"

Bu tarz mesajlarla sık sık karşılaştığını söyleyen Behlül Nevzatoğlu, “Böyle mesajlar alan çok kişi var. Sosyal medya da denk geliyoruz maalesef bu tür tuzaklara düşen insanlar var. Ben bilinçli olduğum için tıklamıyorum, otomatik olarak siliyorum" dedi. Bu gibi mesajları okumadan sildiğini söyleyen Zühal Kök ise, “Bu tarz mesajlara tıklayan ve dolandırılanları duyuyoruz ve üzülüyoruz. Neticede insanlar büyük bir emek harcayarak o paraları kazanıyorlar ve bir tık ile milyonları gidebiliyor insanların. Dolayısıyla bu konuda bilinçlenmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DHA