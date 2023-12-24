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Dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti
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Samsun'da zabıtanın dilencilere yönelik denetimlerinde, bir dilencinin üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu meydan, cadde ve cami çevrelerinde vatandaşların inanç ve duygularını sömürerek dilencilik yapan kişilere yönelik denetim yaptı.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Bu kapsamda Atakent Bulvarı'nda dilencilik yaptığı belirlenen Suriye uyruklu bir dilencinin üzerinden 1 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın ve 46 TL çıktı.

 Yine aynı şekilde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çevresinde dilencilik yapan bir başka kişinin üzerinde ise 1265 TL para bulundu. Dilenciler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33’üncü maddesi gereği işlem uygulanırken; üzerlerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.

'VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUZ'

Zabıta Dairesi Başkanlığı Atakum Bölge Amiri Yakup Kurt, "Dilencilik yapan kişilerin özellikle duygusal hikayeler ve manipülatif yöntemlerle yardım talebinde bulundukları noktalarda yoğun olarak çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu tür dilencilerin tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. Operasyonlar sonucunda tespit edilen ve duygusal sömürü yoluyla vatandaşlarımızı kandıran dilenciler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıyoruz. Vatandaşlarımızı tekrar iyi niyetlerini kötüye kullanmaya çalışan bu kişilere inanmamaları noktasında uyarıyoruz" dedi.

Etiketler dilenci samsun samsun dilenci
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