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Dışişleri Bakanlığı'ndan dörtlü süreç toplantısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan dörtlü süreç toplantısına ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İran, Rusya ve Suriye arasında yapılacak olan Suriyeli konulu toplantının Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı,Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak toplantının detaylarına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında "Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların yirmincisi 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana’da düzenlenecektir. Türkiye, İran, Rusya Federasyonu ve Suriye arasında sürdürülen Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ikinci teknik toplantısı da bu vesileyle Astana’da gerçekleştirilecektir. Ülkemiz bahse konu toplantılara Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlararası bir heyetle iştirak edecektir." denildi. 

Etiketler dışişleri toplantı dörtlü süreç
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