Disney Plus Ermeni lobisine boyun eğdi; Atatürk dizisi iptal edildi

Yunan medyası, geçen yıl Disney Plus'ta lansmanı yapılan "Atatürk" isimli dizinin bütün dünyada yayınlanma planının rafa kalktığını iddia etti.

Geçen yıl 28 Ekim’de lansmanı yapılan ve fragmanı yayınlanan dizi özellikle Ermeni lobisi tarafından büyük tepki çekmiş ve birçok Türkiye karşıtı kurum Disney+ üzerinde baskı kurmaya başlamıştı… Daha önce 6 bölümlük bir dizi olacağı ve 29 Ekim 2023’te yayınlanacağı duyurulan dizi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ermeni lobisine yakın gruplar sosyal medya üzerinden, “Disney+ Atatürk dizisini Ermeni topluluğunun baskısı üzerine iptal etti” diyerek Atatürk’ün fotoğrafı ve Disney+’ın logosunun olduğu bölüme “iptal edildi” damgasının yer aldığı görseli paylaştı.

Yunan medyasında ve Ermeni lobisine yakın sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerde dizinin bütün dünyada yayınlanmasından vazgeçildiği ve bir filme dönüştürüldüğü öne sürüldü. Filme çevrilen dizinin ayrıca sadece Türkiye’de ve sinemalarda yayınlanacağı da iddialar arasında.

ANCA’DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Washington’da çok etkili olan Ermeni lobisinin en öne çıkan kurumlarından olan ANCA da resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Türkiye’ye ve Türk halkının değerlerine hakaret edilen paylaşımda, “ANCA’nın Disney’in Türk katil Kemal Atatürk’ün toplu katliamını övmesine karşı yürütülen kampanyaya katılan herkese teşekkür ederiz” denildi.

3 KASIM’DA VİZYONA MI GİRECEK?

3 Kasım’da vizyona gireceği öne sürülen dizinin son dönemde Ermeni ve Yunan lobisinin tepkisini çektiği belirtilirken, Washington’da çok etkili olan ANCA’nın da bu baskının öncüsü olduğu aktarıldı.

Disney+’ın Türkiye’deki yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, birkaç gün içerisinde konuyla ilgili olarak merkezden gelen onay doğrultusunda bir açıklama yapılacağı kaydedildi.