Diyanet ''aşı orucu bozmaz'' dedi; ilahiyatçılar ayaklandı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'aşı orucu bozmaz' açıklaması tartışma yarattı. İlahiyatçı Osman Ünlü ve Prof. Dr.Ahmet Şimşirgil, Diyanet'e çok sert tepki gösterdi.

İlahiyatçı Osman Ünlü ve Prof. Dr.Ahmet Şimşirgil TGRT Haber canlı yayınında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "aşı orucu bozmaz" fetvasına sert tepki gösterdi.

Osman Ünlü, Diyanet'in "aşı orucu bozmaz" fetvasının tamamen dini dayanaktan yoksun olduğunu ve aşının orucu bozacağını iddia ederken, Diyanet'in bir devlet kurumu olarak asılsız bilgileri din adına topluma dayatamayacağını belirtti.

Osman Ünlü, "Dürüst değiller, Neye dayanarak bu fetvaları veriyorlar? Namaz saatleriyle oynuyorlar, imsak, iftar saatleriyle oynuyorlar. Aşı orucu bozar. Din hakkında kendi yorumunu din diye anlatanlar da toprağın altına girecek. Allahü Tealanın diniyle oynayanları Allah affetmez. Bugün Diyanet kadrolarında vazife alanlar, sağdan soldan uydurulan bilgileri milletin önüne din diye koyanlar hiç mi korkmuyor ölümden ya.. Diyanetin dini bozma yetkisi yoktur. Biz bunları söylemezsek dilsiz şeytan oluruz." diye konuştu.

Ünlü, aşı olan kişinin bir gün kaza orucu tutması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr.Ahmet Şimşirgil de aşının akşam olunabileceğinin altını çizdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz." ifadelerinde bulunmuştu.