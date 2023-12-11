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Diyarbakır'da 1400 yıllık dini kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 1400 yıllık dini kitap ele geçirildi
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Diyarbakır'da jandarmanın düzenlendiği operasyonda 1400 yıllık olduğu değerlendirilen dini kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Kırsal Batıkarakoç Mahallesi’nde yapılan yol kontrolünde şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada 1400 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice yazılı, dini motifli ahşap muhafaza içerisinde, 17 sayfalık altın yazmalı kitap ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor

DHA

Etiketler diyarbakır dini kitap
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