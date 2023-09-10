  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Diyarbakır'da ''Aport'' operasyonu: 10 gözaltı

Diyarbakır'da ''Aport'' operasyonu: 10 gözaltı

Diyarbakır'da ''Aport'' operasyonu: 10 gözaltı
Güncelleme:

Diyarbakır İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Suçla Sinerjik Mücadele Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, hırsızlık ve kapkaç çetesi üyesi 10 şüpheli, “aport” operasyonu ile yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Suçla Sinerjik Mücadele Projesi çerçevesinde hırsızlık ve kapkaç olaylarına karışan çete üyelerinin yerleri planlı çalışmalar neticesinde tespit edildi.

10 şüpheli, eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE YAKALANDI
Zanlılardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.’nin Irak’a kaçma plana yaparken yakalandı. Kardeşinin kimliğini kullanan şüpheli parmak izinde A.D. olduğu ve kardeşinin de araması olduğu belirlendi.

Şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Etiketler Diyarbakır Aport gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan ''uçak'' açıklaması
Süper Lig'in en değerli futbolcuları değişti
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar: Caddede yürüyen kadını, araca bindirip kaçırdılar
Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu
Yerel seçim öncesi CHP kulisi: 4 büyükşehir adayı kesinleşti
Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı
Engin Polat eşi Dilan Polat’a uçak hediye etti
Evinden çıkması için kiracıya 2 milyon TL teklif etttiği iddia edilmişti: Kiracıdan açıklama geldi
İslam Memiş, borsa, döviz ve altın tahminlerini açıkladı