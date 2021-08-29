Doç. Dr. Oytun Erbaş'tan yine tartışılacak sözler: ''Otizm yapıyor!''

Korona virüs salgının ilk görüldüğü günlerde "Covid-19 Türklere bulaşmaz" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş bu sefer de tuzlu ayranın otizme neden olduğunu iddia etti.

Haberler.com'da yer alan habere göre, korona virüs salgınının başlarında yaptığı açıklamalarla gündeme damgasına vuran Doç. Dr. Oytun Erbaş, otizm hakkında açıklamalarda bulundu. Programda dikkat çekici ifadeler kullanan Erbaş, ''tuzlu ayran otizm yapıyor" dedi.

Doç. Dr. Oytun Erbaş, otizmin artmasının en büyük sebebini çevresel kirliliğe bağlayarak, kısa bir süre sonra otizmli insan sayısında yüksek bir artış olacağına dikkat çekti.

Erbaş, "Amacım, otizm tanı kitleri yapmak" derken ayrıca "Çeşme suyu şişe sulardan daha güvenli" de dedi.

"TÜRKİYE'NİN ELON MUSK'IYIM"

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Erbaş, "Ben doğru işler yaparsam Türkiye'nin Elon Musk'ıyım" ifadesini kullanmıştı.