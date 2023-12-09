Doğada görünce el sürmeyiz ama aktardan alıp yiyoruz

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları sararan üzüm bağlarının arasından yeşil yeşil çıkan ısırgan otlarını toplamaya başladı.

Özellikle kış aylarında evlerde yapılan gözlemelerin ve fırında yaptırılan pidelerin içine konulan ısırgan otu ev kadınların gözdesi oldu. Gözleme ve pidelerin içine katılan ısırgan otu lezzetinin başka olduğunu belirten Hülya Akkaya, "Isırgan otu şuan üzüm bağlarının içlerinde bol miktarda oluyor. Bunun sebebi de doğal hayvan gübresi atılan bağlarda bol miktarda buluyoruz. Gözleme ve pidelerin içine koyuyoruz. Isırgan otunun lezzeti yanında şifalı olduğunu da biliyoruz." dedi.

Hülya Akkaya, ısırgan otları toplanırken mutlaka eldiven takılmasının gerektiğini ifade ederek şu uyarıda bulundu: "Isırgan otu lezzetli olduğu kadar eldiven takılmadan toplandığında ellerimizi kaşındırır. O yüzden eldivenli bir şekilde toplanması gerekiyor."

İHA