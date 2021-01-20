  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Ocak 2021 13:43

Doğu Anadolu beşik gibi sallanıyor! Bingöl'de 3.7'lik deprem

Elazığ'ın ardından bir deprem de Bingöl'de meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Deprem yerin 12 km altında gerçekleşti.

Doğu Anadolu beşik gibi sallanıyor! Bingöl'de 3.7'lik deprem
A+ A-

AFAD'dan alınan bilgiye göre Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Elazığ'da da saat 11.37'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin derinliği 7 kilomtre olarak bildirildi.

Elazığ'da korkutan depremElazığ'da korkutan deprem

 

bingöl deprem , deprem sondakika
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM