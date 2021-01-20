Doğu Anadolu beşik gibi sallanıyor! Bingöl'de 3.7'lik deprem

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AFAD'dan alınan bilgiye göre Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Elazığ'da da saat 11.37'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin derinliği 7 kilomtre olarak bildirildi.
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