Dolar, altın ve Euro... Rekorlar peş peşe geldi

Yılın son haftasına da yükselişle giren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum..

2023 yılına veda edeceğimiz haftada da piyasalar zirvedeki seyrini devam ettiriyor. Yurt dışında Noel nedeniyle bugün de Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde piyasalar kapalı olacak.

Noel tatili nedeniyle sakin bir seyir izleyen piyasalar Türkiye'de ise bu hafta açıklanacak olan 2024 yılı asgari ücret zam oranını takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Euro, Fed'in faiz oranlarının önümüzdeki aylarda düşürebileceğine dair artan beklentilerle satış baskısı altına giren ABD doları karşısında son dört ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 29,1550'den günü kapatmasının ardından bugün sabah saatlerinde 29.50430 seviyesini görerek rekorunu yeniledi. Dolar/TL daha sonra 29,3070 seviyesine çekildi.

Altın fiyatları yılın son günlerinde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1945 lira seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü.

Dün birçok borsada işlem gerçekleşmezken, bugün başta New York borsası olmak üzere bazı borsalarda işlemlere devam edilecek.

Analistler, Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini kaydederek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini bildirdi.

İşte 26 Aralık Salı günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,31 TL'den başlayan Dolar 29,33 TL'den,

32,32 TL'den başlayan Euro 32,37 TL'den,

37,25 TL'den başlayan Sterlin 37,32 TL'den,

20,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,65 TL'den işlem görüyor.



D ünkü kapanışta Dolar 29,11 TL'den, Euro 32,02 TL'den, Sterlin 36,91 TL'den, Japon Yeni ise 20,68 TL'den işlem görmüştü.