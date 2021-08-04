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Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve Altın... Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve Altın... Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik!

Piyasalarda hafta başından bu yana süren düşüş eğilimi yerini yeniden "zirvede yatay" seyire bıraktı. Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve altında son rakamlar...

Genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ederken piyasalar TCMB'nin dün açıklayacağı enflasyon verilerine odaklanmıştı. TÜİK verilerine göre TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar/TL dün gerilediği 8.3 seviyelerinden yeniden 8.4 seviyesine yükselişle güne başlarken, piyasalarda dünkü enflasyon verisinin TCMB politikalarına etkisi takip edilmeye devam ediliyor.

Hafta başından bu yana düşüş eğiliminde olan piyasalarda Dolar 8,47 TL'den, Euro 10,04 TL'den, Sterlin ise 11,79 TL'den işlem görüyor. 

Dün ise dolar/TL sert düşüşleri beklentilerin çok üzerinde enflasyon verileri ardından da sürdürdü ancak bu düşüş öğleden sonra kalıcı olmadı ve kur günü 8.4 civarında tamamladı.

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi enflasyonda yukarı yönlü büyük bir sürpriz olmazsa kurda düşüşün bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

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GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6.94 TL'den işlem görürken onsu 1.810 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 488/493, çeyrek altın 792/809, Cumhuriyet altını ise 3.261/3.295 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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BITCOIN VE ETHEREUM

Uzun bir süredir düşüşünü sürdüren ancak hafta sonu yeniden yükselişe geçen kripto para piyasalarında hareketlilik sürüyor. Bitcoin 39 bin dolardan Ethereum ise 2 bin 618 dolardan işlem görüyor.

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