Dolar, Euro ve altın yatay seyirde

Geçtiğimiz hafta TCMB'nin açıkladığı ve beklentinin 3 katı oranındaki faiz arttırım kararıyla hızla düşüşe geçen döviz ve değerli metaller yeni haftaya yatay seyirde başladı... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yenilenen kadrosu ile gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) ağustos ayına yönelik faiz kararını vermiş ve politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltmişti.

Piyasa beklentilerinden 3 kat yüksek olarak açıklanan faiz artırımı kararı sonrası başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde TL karşısında büyük bir geri çekilme yaşandı.

Karardan sonra düşüş yaşayan, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

Piyasa beklentilerinin 3 katı olarak gerçekleşen faiz kararı ise başta dolar, euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde TL karşısında büyük bir geri çekilme yaşanmasına yol açmıştı.

Karardan sonra sert bir düşüş yaşayan ancak haftanın son işlem gününde kayıplarının bir kısımını telafi eden döviz kurlarında yeni haftanın ilk gününde ise temkinli bir seyir izlendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat işletme endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin önemli olduğunu vurgulayan analistler, verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

TCMB duyurusunda, söz konusu karara gerekçe olarak, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmesi gösterildi.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 26,47 TL'den başlayan Dolar 26,55 TL'den,

28,65 TL'den başlayan Euro 28,73 TL'den,

33,40 TL'den başlayan Sterlin 33,47 TL'den,

18,10 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,15 TL'den işlem görüyor.