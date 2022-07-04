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Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

TÜİK tarafından bugün açıklanan Haziran 2022 enflasyon rakamları sonrasında işte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2022 üretici ve tüketici enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %78,62, aylık %4,95 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti. 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %6,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %138,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %88,77 artış gösterdi.

 Enflasyonun yüzde 80,4 olduğu 1998 yılından bu yana görülen en yüksek oran olduğu belirtildi.

Bu kritik enflasyon verisi sonrası piyasalarda ise çalkantılı seyir devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,75 TL'den başlayan Dolar 16,83 TL'den,
17,49 TL'den başlayan Euro 17,61 TL'den,
20,28 TL'den başlayan Sterlin ise 20,47 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 16,76 lira, avronun satış fiyatı ise 17,39 lira olmuştu.

 Altın ve gümüş

Güne 1.813 dolardan başlayan Ons altın 1.807 dolardan,
975 TL'den başlayan Gram altın 978 TL'den,
1.569 TL'den başlayan çeyrek altın 1.572 TL'den,
6.456 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.469 TL'den,
10,72 TL'den başlayan Gümüş ise 10,76 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19 bin 525 dolar, Ethereum ise bin 78 dolar'dan işlem görüyor. 

Brent petrol

Petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) düşük üretim hacmi, Libya'daki belirsizlik ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel arzı düşürmesine rağmen küresel resesyon endişeleriyle geriledi. Cuma günü yükselişe geçen brent petrolün fiyatı yüzde 3 düşerek 111.27 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü ise 108.09 dolardan işlem görüyor.

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