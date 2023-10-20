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Dolar, Euro ve altın yükselişini sürdürüyor

Dolar, Euro ve altın yükselişini sürdürüyor
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İsrail kuşatma altına aldığı ve çok sayıda sivili hedef alan saldırılarına devam ederken piyasalar İsrail'in kara harekatı endişesiyle geriliyor. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerden TL karşısında peş peşe rekorlar gelmeye devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Orta doğuda İsrail ile Hamas arasında başlayan, ancak İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarıyla büyüyen ve tüm orta doğuyu ve dünyayı tehdit etmeye başlayan savaşta can kaybı büyürken, tüm dünya ve piyasalar İsrail'in başlatacağı kara harekatına odaklandı.

ABD Merkez Bankası FED Başkanı Powell, güçlü ekonomiye ilişkin kanıtların ek faiz artışını gerektirebileceğini belirterek ek faiz artışı mesajı verdi. Jeopolitik gerilimin son derece yükseldiğine de vurgu yapan Powell, bu durumun temel risk unsuru olduğunu belirtti. Fed Başkanı Powell, yeni ve eski belirsizliklerin para politikasını çok fazla sıkılaştırma riski ile çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevlerini de zorlaştırdığını dile getirdi.

Dolar/TL, Eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini sürdürdü. Kur 28.32 seviyesine kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.3 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.1 seviyesinde.

Öte yandan bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 oldu. Faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,00 iken, bu anket döneminde yüzde 33,68 olarak gerçekleşti. Ankette yıl sonu dolar tahmini ise 30,05 liraya geriledi.

 İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 28,04 TL'den başlayan Dolar 28,00 TL'den, 
29,68 TL'den başlayan Euro 29,69 TL'den, 
34,02 TL'den başlayan Sterlin 34,06 TL'den, 
18,72 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,54 TL'den işlem görüyor.

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