Dolar, Euro ve altın zirvede!

Türk Lirası'nın döviz ve değerli metaller karşısındaki değer kaybı sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Temmuz 2022 enflasyonu verilerinin ardından alevlenen piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor.

AK Parti iktidarının açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin de durduramadığı dolar kuru 17,99 TL ile 2022 yılının rekorunu da kırmıştı. Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, Nisan sonundan Haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.

Uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetinin de bir göstergesi olan Türkiye’nin beş yıllık dış borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) geçen hafta 880 baz puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye yaklaşmasının ardından sert düşüşler kaydetti. CDS dün 18 baz puan daha gerileyerek 761/771 baz puandan kapandı.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,94 TL'den başlayan Dolar 17,96 TL'den,

18,39 TL'den başlayan Euro 18,38 TL'den,

21,83 TL'den başlayan Sterlin ise 21,80 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 17,94 lira, avronun satış fiyatı ise 18,29 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.790 dolardan başlayan Ons altın 1.785 dolardan,

1.032 TL'den başlayan Gram altın 1.031 TL'den,

1.661 TL'den başlayan çeyrek altın 1.658 TL'den,

6.835 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.823 TL'den,

11,71 TL'den başlayan Gümüş ise 11,59 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 23.145 Dolar'dan, Ethereum ise 1.663 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatında büyük düşüş

ABD ve Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleriyle Brent petrol son 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Dün günü 96,78 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, 93,70 seviyelerine indikten sonra saat 21:30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,6 düşüşle 94,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 88,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileri etkili oldu.