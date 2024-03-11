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Dolar, Euro ve altından bir rekor daha geldi

Dolar, Euro ve altından bir rekor daha geldi
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Piyasalar yeni haftaya da Türk Lirası karşısındaki zirvesini yenileyerek başladı. Dolar, Euro ve altından peş peşe yeni rekorlar gelirken, Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Piyasalarda yeni hafta yine yeni rekorlarla başladı. Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller karşısında bir türlü dizginlenemeyen değer kaybı sürüyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden bu yana aralıksız yükselişini sürdüren döviz ve değerli metaller yerel seçimlere günler kala Cumhuriyet tarihinin yeni rekorlarını kırmaya devam ediyor.

Geçen yıl  yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'ye, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı.

İşte 11 Mart Pazartesi Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32 TL'den başlayan Dolar 32,01 TL'den, 
35,05 TL'den başlayan Euro 35 TL'den, 
41,13 TL'den başlayan Sterlin 41,09 TL'den, 
21,82 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,81 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 31,96 TL'den, Euro 35,08 TL'den, Sterlin 41,21 TL'den, Japon Yeni ise 21,79 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 181 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 177 Dolar'dan, 
2 bin 243 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 246 TL'den, 
3 bin 945 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 960 TL'den, 
16 bin 225 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 264 TL'den, 
25 TL'den başlayan Gümüş ise 25,15 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 172 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 230 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 909 TL'den, Cumhuriyet altını 15 bin 590 TL'den, Gümüş ise 25,01 TL'den fiyatlanmıştı. 

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise yükseliş devam ediyor.

Güne 68 bin 726 Dolar'dan başlayan Bitcoin 71 bin 712 Dolar'dan, 
3 bin 873 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 4 bin 30 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 81,61 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,20 Dolar'dan işlem görüyor.

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