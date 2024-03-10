Altın fiyatları için kritik ''ters köşe'' uyarısı

2024 yılına yükselişle giren ve özellikle son 15 günde Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kıran altın fiyatları için para ve değerli metaller uzmanı İslam Memiş'ten kritik bir "ters köşe" uyarısı geldi.

Altın fiyatları Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin ardından yükselirken gram altında da yeni rekor seviye kaydedildi.

Altın fiyatlarındaki hızlı artışın arkasındaki neden ortaya çıkarken, hem yurtiçi hem de yurtdışı ekonomistler ve yatırım kuruluşlarından dikkat çeken uyarı ve tahminler de peş peşe geldi.

Altın dolarla yükseldi

Dolar/TL'nin yükselişini sürdürerek 31,95 ile tarihi zirvesine ulaşması ve altının onsunun yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşması gram altında rekoru beraberinde getirdi. Yeni yıla 1980 lira civarından başlayan gram altın fiyatları hafta boyunca rekor üstüne rekor seviyeleri test etti. Ons altın 2200 dolara doğru yönlenirken, altın gram fiyatı iç piyasada 2250 TL'nin üzerini gördü.

Analistlerin beklentisi

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 2 bin 150 ve 2 bin 130 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki dünkü sunumunda, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin sinyaller verdi. Faiz oranlarının şu anda oldukça kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu belirten Powell, para politikasının uzun ve değişken gecikmelerle işlediğini, bu nedenle enflasyonun yüzde 2'ye inmesini beklemeyeceklerini söyledi. Bu gelişmeler öncesinde Citigroup önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltmiş ve önümüzdeki 6 ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara çıkarmıştı. Raporda, "özellikle hisse senedi ve kredi piyasasındaki son yükselişler göz önüne alındığında" ikinci çeyrekte altının lehine olabilecek resesyon risklerine de dikkat çekilmişti. Alman Commerzbank ise ons altın için 2024 yıl sonu tahmininin 2150 dolar seviyesinden 2100 dolara indirildiğini duyurmuştu.

İslam Memiş'ten "ters köşe" uyarısı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Yılın bitmesine daha çok var. Bir ters köşe yapacaklar. Dolayısıyla ons altında teknik olarak düzeltme olması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

İşte İslam Memiş'in yeni haftada için öngörüleri:

"Ons altında 2350 doları beklemeye devam ediyorum. Ons altın 2200 dolara kadar dayandı. Burada bir sakinlemek lazım. Bu kadar agresif yükselişlerin teknik olarak desteklenmesi lazım. ABD ve Çin'den gelen veriler ons altını olumlu yönde destekliyor ama teknik olarak düzeltme olması gerekiyor. Yılın bitmesine daha çok var. Bir ters köşe yapacaklar. Dolayısıyla ons altında teknik olarak düzeltme olması lazım

2 bin 150 dolar seviyesi üzerindeki yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Ons altında düzeltme gelecektir. Önümüzdeki hafta, Mart ayında ya da Nisan ayında olabilir. Ama ciddi bir risk var ons tarafında. Dikkat edilmeli. Gram altın TL fiyatı için 2024 yılına ilişkin altın rekor kırdı cümleleri duyulacak demiştim. Ve yılın ilk çeyreğinde bu cümleleri duymaya başladık. Her ayımızı arayacağımız biz yükseliş trendi var karşımızda. Gram altında hedefimiz 3000 lira seviyesi. Gram altın yatırımcısı altınlarına sahip çıkarak 3000 TL seviyesini takip etsin. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirsin. Satış için daha çok erken. Çeyrek ve Cumhuriyet altında işçilik oldukça yüksek. Ben olsam has, gram altın alırım."

3 Türk devinden 3 altın yorumu

Öte yandan Türkiye'nin önde gelen 3 aracı kurumu da altın fiyatlarına ilişkin görüşlerini açıkladı.

Tacirler yatırım günlük bültenininde altın fiyatlarındaki yükselişin sürmesini beklediğini ifade etti. Bültende "Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda altındaki güçlü seyrin devamını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yapı Kredi günlük bülteninde ise bugün 16.30'da açıklanacak istihdam verilerine dikkat çekildi. Bültende "Sonuç beklentiler civarında veya beklentilerin altında olursa kıymetli madenler yükselişini sürdürebilir. Altında teknik olarak kritik direnç seviyesi olarak gördüğümüz 2.070 Usd seviyesini artık kritik destek seviye olarak takip ediyoruz" denildi.

Ahlatcı Yatırım ise sabah bülteninde "Gram altında sınırlı kar satışlarının görüldüğü ve hızlı fiyat artışlarının görülmesi ile kar satışlarının olacağını düşünmekteyiz. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 2 bin 220 TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 2bin 230 TL ve 2 bin 240 TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 2 bin 200 TL noktası ilk destek olarak talep edilebilir" ifadelerine yer verildi.