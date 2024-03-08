Şubat ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracını açıkladı.

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Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallere karşı değer kaybı tüm hızıyla sürerken piyasalarda geride bıraktığımız Şubat ayında hafta hangi yatırım aracının yatırımcısına ne kadar kazandırdığı belli oldu.

İşte Şubat 2024'ün kazandıran yatırımları...

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Şubat 2024

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %9,74, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %8,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,01, Amerikan Doları %1,34, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,94, külçe altın %2,33 ve Euro %2,37 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %1,76, Amerikan Doları %2,09, DİBS %2,68, külçe altın %3,07 ve Euro %3,11 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Şubat 2024

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,91 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,50 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Şubat 2024

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,38 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,72 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise %27,80 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Şubat 2024

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BİST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %23,29, Euro %11,66 ve Amerikan Doları %10,87 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %22,26 ve DİBS %48,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %8,70 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,56, Amerikan Doları %2,26, mevduat faizi (brüt) %31,46 ve DİBS %54,23 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Şubat 2024