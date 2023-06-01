Dolar, Euro ve altından yeni zirve

Piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor... İşte 1 Haziran Perşembe itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye hem 28'inci dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ni hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakırken, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklanan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşındaki zirve seyri sürüyor.

Dolar kuru, bugünün ilk saatlerinde tarihi rekor kırarak 20,78 TL'yi gördü. Dolar/TL'deki artışın ardından ekonomi çevreleri, kurun yeni rekor seviyeleri test edebileceğini ifade etti.

Diğer yandan, Euro/TL de 22,50 TL seviyelerine kadar yükseldi.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 20,74 TL'den başlayan Dolar 20,78 TL 'den,

22,45 TL'den başlayan Euro 22,50 TL 'den,

26,14 TL'den başlayan Sterlin 26,18 TL 'den,

15,06 TL'den başlayan Japon Yeni ise 15,07 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 20,70 TL'den, Euro 22,20 TL'den, Sterlin 25,78 TL'den, Japon Yeni ise 14,63 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.964 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.962 Dolar 'dan,

1.310 TL'den başlayan Gram altın 1.310 TL 'den,

2.244 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.244 TL 'den,

9.224 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.224 TL 'den,

15,72 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,72 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.970 Dolar'dan, Gram altın 1.312 TL'den, Çeyrek altın 2.244 TL'den, Cumhuriyet altın 9.224 TL'den, Gram Gümüş ise 15,60 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 803 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 862 Dolar'dan,

1.855 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.856 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma neniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 73,10 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 73,11 Dolar'dan işlem görüyor.