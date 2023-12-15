Dolar, Euro ve altının ateşi yükseldi!

Haftanın son işlem gününde, Dolar, Euro ve FED'in faiz kararı sonrası hareketlenen altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

2023 yılını Türk Lirası karşısında zirvede kapatmaya hazırlanan piyasalarda haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişi devam ederken, ABD Merkez Bankası FED'in faizleri sabit tutma kararı sonrasında Aralık ayı başından bu yana düşüş eğiliminde olan altın fiyatlarını da harekete geçirdi. Altın da adım adım yükselişine başladı.

Analistler, piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl daha erken ve daha hızlı başlayabileceğinin fiyatlandığını belirterek, bankadan yapılan tahminlerde gelecek yıl üç kez faiz indirimine gidilebileceğinin öngörüldüğünü söyledi. Fed'in ardından ECB ve BoE'de yılın son toplantısında faizleri sabit bırakırken, ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlı kalacaklarını söyledi.

TCMB, dolar ve enflasyon beklentisini değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar kuru tahmini 29,62 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 65,39 oldu.

İşte 15 Aralık Cuma günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,01 TL'den başlayan Dolar 29,05 TL'den,

31,95 TL'den başlayan Euro 31,72 TL'den,

37,07 TL'den başlayan Sterlin 36,93 TL'den,

20,50 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,57 TL'den işlem görüyor.