Dolar uçtu, KKM hesapları rekor kırdı

Kur korumalı mevduat hesaplarında biriken tutar 7 Nisan ile biten haftada 1 trilyon 776,8 milyar TL'ye yükselerek, yeni bir rekor kırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları geçtiğimiz hafta 1 trilyon 701,1 milyar TL'den 1 trilyon 776,8 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 591 milyar TL'den 8 trilyon 618,4 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 959 milyar TL'den 10 trilyon 112,5 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri ise 1 trilyon 272,2 milyar TL'den 1 trilyon 280,1 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 577 milyar TL'de kaldı.

Takipteki alacaklar da 158,6 milyar TL'den 159 milyar TL'ye yükseldi.