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Dolar uçtu, KKM hesapları rekor kırdı

Dolar uçtu, KKM hesapları rekor kırdı
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Kur korumalı mevduat hesaplarında biriken tutar 7 Nisan ile biten haftada 1 trilyon 776,8 milyar TL'ye yükselerek, yeni bir rekor kırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları geçtiğimiz hafta 1 trilyon 701,1 milyar TL'den 1 trilyon 776,8 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 591 milyar TL'den 8 trilyon 618,4 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 959 milyar TL'den 10 trilyon 112,5 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri ise 1 trilyon 272,2 milyar TL'den 1 trilyon 280,1 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 577 milyar TL'de kaldı.

Takipteki alacaklar da 158,6 milyar TL'den 159 milyar TL'ye yükseldi.

Etiketler KKM hesapları yeni rekor kkm kur korumalı mevduat
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