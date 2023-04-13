Dolar uçtu, KKM hesapları rekor kırdı
Kur korumalı mevduat hesaplarında biriken tutar 7 Nisan ile biten haftada 1 trilyon 776,8 milyar TL'ye yükselerek, yeni bir rekor kırdı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları geçtiğimiz hafta 1 trilyon 701,1 milyar TL'den 1 trilyon 776,8 milyar TL'ye çıktı.
Aynı haftada krediler 8 trilyon 591 milyar TL'den 8 trilyon 618,4 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 959 milyar TL'den 10 trilyon 112,5 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri ise 1 trilyon 272,2 milyar TL'den 1 trilyon 280,1 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 577 milyar TL'de kaldı.
Takipteki alacaklar da 158,6 milyar TL'den 159 milyar TL'ye yükseldi.
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