  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Düğünde takılan takıları harcayan eşlere kötü haber

Düğünde takılan takıları harcayan eşlere kötü haber

Güncelleme:

Çiftlere evlenirken takılan altınlarla ilgili alınan bir emsal karar boşanma davaları sonrasında erkek tarafını zor durumda bırakabilir. Düğünde geline takılan takıları takıları bozdurup harcayan eşler boşanma davası sonrasında harcadığı altınları eski eşine iade etmek zorunda...

Avukat Tevfik İmamoğlu, düğünde takılan ziynet eşyaların kadının kişisel malı olduğunu söyleyerek, "Düğünde kadına takılan ziynet eşyaların bozdurulup yapılan harcamalar kadın tarafından iade istenebiliyor" dedi.

Düğünde cinsiyete özgü olmayan bütün takıların kadının kişisel eşyası sayıldığını söyleyen Avukat Tevfik İmamoğlu, "Uzun süredir Yargıtay’ın içtihatlarına göre düğünde takılan altınlar, ziynet eşyalar kadına ait sayılıyordu. Ancak Yargıtay son günlerde içtihat değiştirdi. Düğünde kadına takılan takılar yine kadının ama cinsiyete özgü yani erkeğe özgü eşyalar erkeğe ait sayılıyor. Yalnız burada nakit para, altın, Cumhuriyet altını gibi cinsiyete özgü denemeyecek eşyalarda da ortak mülkiyet konusu gündeme gelebiliyor. Fakat yine de çoğu durumda kadına takılan altınlar kadının sayılıyor ve bu mallar kadının kişisel malı sayılıyor" dedi.


İmamoğlu, takılarla yapılan ortak harcamaların daha sonra kadın tarafından iade istenebileceğini söyleyerek, "Kural olarak altınlar kime ait ise o altınlarla alınan eşya, otomobil, ev gibi bunlar kişisel malı sayılıyor. Yani kadına ait ziynet eşyaları bozdurulup ortak ihtiyaçlar yapıldıysa, kadın bu ortak yapılan masrafların bedelini talep edebiliyor karşı taraftan. Genellikle boşanma aşamasında karşımıza çıkan bu durumlarda evlilik birliği içerisinde yapılan harcamalar müşterektir. Fakat düğünde kadına takılan ziynet eşyaların bozdurulup yapılan harcamalar kadın tarafından iade istenebiliyor. O yüzden evlilik birliği içerisinde harcama yapılırken bu hususların da göz önünde bulundurularak harcama yapılması konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

text-ad
Etiketler boşanma boşanma davası düğünde takılan takılar düğünde takılan takılar kimin düğünde takılıp bozdurulup harcanan takılar emsal karar içtihat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Grip ya da nezle olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Türkiye'de vaka sayıları artıyor... Grip ya da nezle olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Türkiye'de vaka sayıları artıyor... 19 yıl önceki işlenen faili meçhul cinayet dosyası çözüldü! 19 yıl önceki işlenen faili meçhul cinayet dosyası çözüldü! Defne Samyeli'nin uyuşturucu testi pozitif çıkan kızı kendi yaptırdığı test sonucunu açıkladı Defne Samyeli'nin uyuşturucu testi pozitif çıkan kızı kendi yaptırdığı test sonucunu açıkladı Bahis oynadıkları belirlenen 149 hakemin hakemlik kariyeri bitti! Bahis oynadıkları belirlenen 149 hakemin hakemlik kariyeri bitti! Emniyet 1 ayda ele geçirilen silahları sergiledi, görenin ağzı açık kaldı! Emniyet 1 ayda ele geçirilen silahları sergiledi, görenin ağzı açık kaldı! Yine bir tarikata bağlı Kuran kursu yine cinsel istismar skandalı! Yine bir tarikata bağlı Kuran kursu yine cinsel istismar skandalı! İktidarın yastık altındaki altınları ekonomiye sokmak için bulduğu yeni formül belli oldu İktidarın yastık altındaki altınları ekonomiye sokmak için bulduğu yeni formül belli oldu Güllü'nün kızından ''cinayeti itirafı'' iddialarında sessizliğini bozdu! Güllü'nün kızından ''cinayeti itirafı'' iddialarında sessizliğini bozdu! İstanbul Boğazı'nın şatosu, 130 yıllık paha biçilemeyen tarihi yalı satışa çıkarıldı İstanbul Boğazı'nın şatosu, 130 yıllık paha biçilemeyen tarihi yalı satışa çıkarıldı Fenerbahçe, Partizan'ı ezip geçti; maça açılan skandal pankart damgasını vurdu! Fenerbahçe, Partizan'ı ezip geçti; maça açılan skandal pankart damgasını vurdu!
İki suç hariç af geliyor... Onbinlerce mahkum faydalanacak! İki suç hariç af geliyor... Onbinlerce mahkum faydalanacak! Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına da el konuldu... Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına da el konuldu... Bebek katili Öcalan'a ziyaret kararını gazeteler böyle gördü ve görmedi! Bebek katili Öcalan'a ziyaret kararını gazeteler böyle gördü ve görmedi! İstanbul'da 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelik olmuştu... O restoran 4'üncü kez mühürlendi! İstanbul'da 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelik olmuştu... O restoran 4'üncü kez mühürlendi! Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Üç gündür kayıptı... Ekipler karadan, İHA'lar havadan ararken Off-Road''çular buldu! Üç gündür kayıptı... Ekipler karadan, İHA'lar havadan ararken Off-Road''çular buldu! Yandaş medyada bebek katiline ziyaret itirazı: ''Sokağa çıkıp bir şey yapmazlar ama...'' Yandaş medyada bebek katiline ziyaret itirazı: ''Sokağa çıkıp bir şey yapmazlar ama...'' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için soruşturma izni verildi! Pastırma yazına elveda... La Nina kışı başlıyor! Hava bir anda buz kesecek! Pastırma yazına elveda... La Nina kışı başlıyor! Hava bir anda buz kesecek! Arsa alıp imar geldi diye sevinenler dikkat! Artık değer artışının %90'ını devlet alacak! Arsa alıp imar geldi diye sevinenler dikkat! Artık değer artışının %90'ını devlet alacak!