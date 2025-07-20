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Düğünden 3 gün sonra altınlarla kayıplara karıştı

Düğünden 3 gün sonra altınlarla kayıplara karıştı
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Denizli'de teknik direktörlük yapan H.A., evlendikten 3 gün sonra takılarla birlikte kayıplara karıştı.

Denizli'de bir futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki H.A. 12 Temmuz'da nikah masanına oturdu. Evlendikten üç gün sonra düğün takılarıyla birlikte kayıplara karışan ve o günden beri kendisinden haber alınamayan A.'nın iki milyon TL'ye yakın sanal kumar borcu olduğu öğrenildi.

Yeni Asır'dan Sebahattin Alp'in haberine göre, A.'nın ailesi borcun kendilerine yansıtılmaması nedeniyle evlatlarının kayıplara karıştığını düşündüklerini belirtirken, H.A.'nın sağ salim dönmesi için gerekirse evlerini satmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Yeni Asır

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Etiketler Denizli teknik direktör evlilik
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