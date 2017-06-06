Duruşmada komandolar nöbet tuttu !

Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin’in de aralarında bulunduğu Şahinler ile Sarallar suç örgütü yönetici ve üyelerinin yargılanmasına başlandı. Üst düzey güvenlik önleminin alındığı adliyede, yargılama yapılan duruşma salonu önünde Komando askerleri hazır bulunduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Şahinler ve Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütleri yönetici ve üyelerine yönelik 74 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılama için İstanbul Adalet Sarayı önünde ve içinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

SEDAT ŞAHİN DURUŞMAYA GETİRİLMEDİ

Çok sayıda polisin görevlendirildiği binada, duruşma salonuna izleyicilerin girmesine izin verilmedi. İki grubun aynı davada sanık olması nedeniyle olası tartışmalara karşın salonda Çevik Kuvvet Polisi ve Jandarma Görevlileri hazır bulundurulurken, salon önünde Komandolar bekledi.

Şahinler olarak bilinen suç örgütünün geçtiğimiz günlerde Beykoz'da düzenlenen bir operasyonla yakalanan lideri Sedat Şahin ilk duruşmaya getirilmedi.

Sedat Şahin’in avukatları bu duruma tepki göstererek, müvekkillerinin duruşmada hazır edilmesini istedi. Şahin’in avukatları, müvekkillerinin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılmak istemediğini, ara karar alınarak cezaevinden getirilmesini talep ettiler.

'BABANIN OLMADIĞI YERDE...'

Bu sırada tutuklu sanıklardan biri, “Babanın olmadığı yerde savunma yapmayacağım. Eşit olmadıktan sonra yargılamanın ne anlamı var?” diye bağırdı.



Mahkeme heyeti ara karar oluşturarak, Sedat Şahin’in bugün duruşma salonunda hazır edilmesi talebini reddetti. Sedat Şahin’in duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlantısının hazırlaması için duruşmaya ara verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şahinler ile Sarallar grubunun birbirlerine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine soruşturma başlatıldığı ve 19 Mayıs günü, Sedat Şahin'in villasında öldürülmeye teşebbüs edilmesi ve saldırıda Şahin'in kayınvalidesi Gülçin E.'nin vurulmasıyla, iki grup arasındaki husumetin tetiklendiği belirtiliyor. İddianamede , Şahinler Suç Örgütü tarafından intikam için 6 Haziran 2016'da İbrahim A.'nın Kağıthane'de, Abbas A.'nın 9 Ağustos 2016'da ve Yakup Ç.'nin 25 Kasım 2016'da Göktürk Mahallesi'nde öldürüldüğü anlatılıyor.

İddianamede 74 sanığın, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek," "Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak," "Kasten adam öldürme," "Kasten adam öldürmeye teşebbüs," "Yağma," "Yağma amaçlı tehdit," "Tasarlayarak kasten adam öldürmeye azmettirmek," "Kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.