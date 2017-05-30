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  3. 30 Mayıs 2017 20:00

''Ebu Hanzala'' kod adlı kişi gözaltında

DEAş davasında yargılanırken tahliye edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk gözaltına alındı.

''Ebu Hanzala'' kod adlı kişi gözaltında
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Daha önce 96 sanıklı terör örgütü DEAŞ davasında yargılanırken 2016 yılında tahliye edilen, 8 Mart 2017'de bir kez daha gözaltına alınan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk yeniden gözaltında...

Terör örgütü DEAŞ'ın üst yöneticilerinden olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk yeniden gözaltında.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Halis Bayancuk'un İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Bayancuk, gözaltına alındı.

"TÜRKİYE'DEKİ LİDERLİKLERİNİ YAPIYOR"

DEAŞ'ın Türkiye'deki destekçi ve sempatizanlarının liderliğini yaptığı belirlenen Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk'un Sakarya TEM ekiplerince Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.

TEHDİTTEN DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bayuncuk, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına yönelik operasyonda 2015 yılında gözaltına alınmış, Mart 2016'da tahliye edilmişti. 

Bayancuk Mart 2017'de, Ankara'da vereceği bir panelin iptal edilmesinin ardından video ile valilik personelini "müşrik" ilan ettiği, "Biz de boş durmayacağız" sözleriyle tehdit gerekçesiyle bir kez daha gözaltına alınmıştı.

KELEPÇE TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

2015 yılında eşiyle birlikte gözaltına alınan Bayuncuk'un kelepçesiz olması tartışma yaratmıştı. Bir gün sonra Bayuncuk'a kelepçe takıldığı görülmüştü.

AA

gözaltı , halis bayancuk , ebu hanzala