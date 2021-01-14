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  3. 14 Ocak 2021 13:40

Eczacı milletvekilleri de ''sağlıkçı'' kontenjanından aşı oldu!

Sağlıkçılara korona virüsü aşısının yapılmaya başlanmasının ardından bazı milletvekilleri de aşı oldu. Eczacı AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve doktor MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan korona virüsü aşısı oldular.

Eczacı milletvekilleri de ''sağlıkçı'' kontenjanından aşı oldu!
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Eczacı olan AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve eşi Begüm Gürbüz Gültekin sağlıkçı kontenjanından bugün ilk aşı olan ekipte yer aldı. Gültekin, aşı olduktan sonra Twitter adresinden “Aşımı oldum. CoronaVac aşısına, Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk aşı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerimize uygulandı. Bugün de Niğde’mizde sağlık camiamızın bir parçası olarak eşimle birlikte ilk aşıyı yaptırıp aşılama sürecini başlattık” açıklamasını yaptı.

MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan da sağlıkçı kontenjanından aşı yaptıran vekillerden oldu. Taşdoğan aşı olduğunu sosyal medya hesabından “Hekim olarak ilk Covid-19 aşımızı Abdülkadir Devlet Hastanesi'nde yaptırdık. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum” mesajıyla duyurdu. (ANKA)
 
 

ANKA

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