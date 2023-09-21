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Edirne'de ormanlık alanda yangın

Edirne'de ormanlık alanda yangın
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Edirne'de Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Vaysal köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden ve çevre belediyelerden ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Etiketler edirne yangın ormanlık alan
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