Ege'de 348 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik uçağı, perşembe günü, Kuşadası açıklarında bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta 35’i Suriye, 16’sı Kuveyt, üçü Filistin, ikisi Irak ve ikisi Eritre uyruklu olmak üzere 58 göçmen yakalandı. 19’u erkek, 12’si kadın ve 27’si çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik ekibi, dün saat 04.48’de, Kuşadası açıklarında bir lastik bot daha tespit etti. Durdurulan lastik botta 34’ü Suriye ve üçü Irak uyruklu olmak üzere 37 göçmen yakalandı. 11’i erkek, sekizi kadın ve 18’i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan 95 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İzmir’de 198 göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili, Menderes, Çeşme ve Urla ilçelerinde de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 198 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağıyla yapılan kontrollerde, perşembe günü saat 03.20 ve 07.40’ta, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında bir grup göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botlarda 66’sı Suriye ve 31’i Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 97 göçmen yakalandı. 30’u erkek, 19’u kadın ve 48 çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik helikopteriyle aynı gün saat 07.00’de, Çeşme ilçesi açıklarında bir grup göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta tamamı Afganistan uyruklu 15’i erkek, dokuzu kadın ve 31’i çocuk 55 göçmen yakalandı.

Yine aynı gün Urla’da kaçak geçiş yapıldığını öğrenen ekipler Teke Burnu açıklarında lastik botta 22’si Kongo, yedisi Orta Afrika Cumhuriyeti, altısı Senegal, dördü Gambiya, üçü Gine, ikisi Mali, biri Angola ve biri Togo uyruklu olmak üzere 46 göçmen yakaladı. 32’si erkek, 10’u kadın ve dördü çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Dört ayrı ilçede yakalanan toplam 198 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Çanakkale’de 55 göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 55 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi’nde yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 32’si çocuk, 12’si kadın ve 11’i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 55 göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.