Eğer bu listedeyseniz yeni yasaklardan muafsınız!

Kabine toplantısının ardından corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan yeni önlemler dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında duyuruldu. İçişleri Bakanlığı ise gece saatlerinde 81 ilin valiliğine alınan yeni önemlerle ilgili olarak yeni genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak kişiler de listelendi.

İşte yasak kapsamına girmeyenler:

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ: Özel güvenlikçiler dahil, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar. Özel güvenlik görevlileri dâhil…

YARDIM GÖREVLİLERİ: Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar.

MERKEZİ SINAVLARA GİRECEKLER: ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri.

CENAZESİ OLANLAR, DEFİN GÖREVLİLERİ: Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar.

ALTYAPI ARIZA PERSONELİ: Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar.

KARGOCULAR: Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar.

BAKIMEVİ ÇALIŞANLARI: Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları.

SANAYİ İŞÇİLERİ: Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar.

ÇOBANLAR, ARICILAR: Küçükbaş­-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler.

TEKNİK SERVİSLER: Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları.

BEKÇİLER: İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler.

HAFTA SONU ÇALIŞACAK BELEDİYE PERSONELİ: Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel.

ZORUNLU DOKTOR RANDEVUSU OLANLAR: Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil).

ŞANTİYEDE TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILAYANLAR: Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞANLARI: İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

VETERİNERLER: Veteriner hekimler.

OTİZMLİ REFAKATÇİLERİ: Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri.

SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEKLE GÖREVLİLER: 7486 sayılı genelge kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar.

ÇİFTÇİLER: Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

EVCİL HAYVAN GEZDİRENLER: İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

KURYELER: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar.

MAHKEME KARARIYLA ÇOCUKLARINI GÖRECEKLER: Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile).

MAÇI OLAN SPORCULAR: Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

BİLETLİ YOLCULAR VE GÖREVLİLER: Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler.

METRO, OTOBÜS, DOLMUŞ SÜRÜCÜLERİ: Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.

Genelgede belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar.