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  4. 19 Ocak 2019 18:13

Bakan fiyatları az buldu zam istedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2019- 2020 kış dönemi kontratları yapılıyor ve herhalde gerekli cesaret oluştu, fiyatları artık herhalde yükselteceksiniz" dedi.

Bakan fiyatları az buldu zam istedi
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AK Parti Bozcaada İlçe Başkanlığı, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacak 2 bin 476 seçmenden yaklaşık 700 tanesine itiraz etti. Jandarma, ada dışındaki evlere giderek evde bulamadıklarını kaydettiği öğrenildi.

Bozcaadahaber'in aktarımına göre AK Parti'nin itiraz listesinde daha önce muhtarlık yapan ve iki gün önce Onur Ödülü'ne layık görülen Mehmet Uysal, adada 30 yıldır diş hekimliği görevinde bulunan Rıdvan Aldemir, Muharrem Yıldız, Fırat Tunabay, Cihan Başol, 7 göbek adalı Zehra Talay, Nurhan Güner gibi birçok isim yer aldı. 

Haberde şu bilgilere yer verildi:

"İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri bugün ilgili kurumlardan gelen emir doğrultusunda ada dışındaki evlere giderek, evde olmayanları kaydettiği öğrenildi. Gelişmelerden haberdar olan ve liste dışında kaldığını öğrenen adalı seçmenler ilçe emniyetine ve ilçe jandarma komutanlığına elektrik ve su faturaları ile adalı olduklarını ispatlamaya çalıştılar. 15 tatil nedeniyle adadan ayrılan ya da senenin birkaç ayını ada dışında geçiren seçmenler de ilçe emniyetini ve ilçe jandarma komutanlığını arayarak gönderdikleri elektrik ve su faturaları ile adalılıklarını ispatlamaya çalıştılar."

CHP VE İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Bozcada adayı konusunda ittifak yapan İyi Parti ve CHP de konuya dair şu açıklamayı yaptı: 

"Seçmen listelerine yapılan itirazlar yarın akşama kadar sonuçlanacak ve 23 Ocak 2019'da yeniden tarafımıza bildirilecektir. 23/24 Ocak'ta yeniden itiraz hakkımız vardır. Bu sebepten dolayı seçmenlerimiz sakin olması bizlerden bilgi alıp gerekli işlemleri yapmaları çok önemlidir. Gerekli düzeltmeler 23 Ocak'ta listeler de askıya çıktığında tarafımızdan kontrol edilecek ve yeniden kamuoyuna açıklanacaktır."
 
 
 

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