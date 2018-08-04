MEB'de LGS depremi; 91 bin öğrenci açıkta kaldı, o isim gitti

Bu yıl ilk kez uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ortaöğretim kurumları için oluşturulan 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bini boş olmasına rağmen yerelde 91 bin öğrenci açıkta kaldı.

Bazı ortaokulların tüm öğrencileri hiçbir liseye yerleştirilemezken, tüm tercihlerini “kayıt alanından” yapan binlerce öğrenci hiçbir okula yerleşemedi. Adresine en yakın liseleri seçip okul başarı puanı yüksek olmasına rağmen birçok öğrenci açıkta kaldı. Sınav sonuçları açıklandığı günden bu yana tartışmaların odağındaki MEB, dün görevden almalar ve soruşturmalarla sarsıldı. Yeni sistemin mimarı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt görevden alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Hürriyet gazetesinden Gamze Kolcu'nun haberine göre Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, algoritmanın son anda yerleştirme kılavuzu yayımlandıktan sonra değiştirildiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Yerleştirmeler yanlış yapıldı. Beni dinlemediler. İsmet Bey zamanında oluşturdu, Bursa’da pilotlandı ve başarılı oldu ancak uygulanmadı. Kamu zararı oluşmasın diye 20 gün bas bas bağırdım. Soruşturma açıldı. Neden, doğruları söylediğim için mi? Bir tane bile öğrencinin yerleşmediği okullar var. 342 bin boş kontenjan var ancak 91 bin öğrenci yerleşemedi. Anadolu lisesine yerleşmesi gerekirken mesleğe, meslek lisesine gitmesi gerekirken Anadolu lisesine gidenler var. Yerleşen 700 bini aşkın öğrenci de doğru yerleşmedi.

Temmuz ayının 16’sında aradım ve ‘Yanlış yapıyorsunuz’ dedim. Yaptıkları simülasyonun, algoritmanın doğru olmadığını söyledim. Kimse beni dinlemedi, feryat ettim. Sistem olabileceğinin en doğrusuydu. 11 ay boyunca çalıştığımız sistemi uygulamayıp algoritmayı değiştirdiler. Doktorun yazdığı reçeteyi doğru kullanamadılar. Algoritmayı yapan bilgi işlemdir yani asıl sorumlu odur. O ölçme değerlendirmeye ne verirse sisteme o girilir. Hatalar buralarda yapıldı. 11 ay çalıştım beni 11 dakika dinlemediler. Söylediklerimin arkasındayım, avukatımla konuştum ve dava açacağım.”

