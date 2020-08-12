Okullar açılacak mı? Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı

Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili önerinin verileceği Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında başladı.

MEB: EN KISA SÜREDE DUYURULACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, dün akşam bir açıklama yaparak değerlendirme sürecinin nihai aşamaya geldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

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