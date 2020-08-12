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OKULLAR AÇILACAK MI? KRİTİK BİLİM KURULU TOPLANTISI BAŞLADI
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  4. 12 Ağustos 2020 17:22

Okullar açılacak mı? Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı

Okulların açılması konusunun gündeme geleceği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Koca'nın başkanlığında başladı.

Okullar açılacak mı? Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı
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Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili önerinin verileceği Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında başladı.

Bilim Kurulu üyeleri, vaka sayılarını değerlendirecek, "Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, korona virüse karşı hangi tedbirler alınacak?" sorularının cevabını tartışacak. 

Toplantıda, Kurban Bayramı tatili döneminin vaka sayılarına etkisi, vakaların artma eğilimindeki iller ve ağır hastaların durumu ile tedavi protokolleri ve aşı geliştirme çalışmaları ele alınacak.

Bakan Koca'nın başkanlığındaki toplantıda, okulların açılmasına ilişkin son durum da görüşülecek.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından 16 Mart 2020'de okullar kapatılmış ve uzaktan eğitime geçilmişti.

MEB: EN KISA SÜREDE DUYURULACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, dün akşam bir açıklama yaparak değerlendirme sürecinin nihai aşamaya geldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

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