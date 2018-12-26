Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un eski başkanlarına vefa turunda

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belesiyesi eski başkanlarıdan Bedrettin Dalan ile biraraya geldi.

Sabah 10.30 sularında Bedrettin Dalan'ın sahibi olduğu Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleşen ziyarette Dalan, İmamoğlu'nun adaylığını kutladı. Daha sonra CHP'li aday ile bir süre sohbet eden Dalan, "Başarılı olmak isteyen kişiler, tecrübeli kişilerin tecrübelerinden istifade etmelidir. Böylece o kişilerin hata yapma ihtimalleri en aza iner. Bu güzel bir başlangıç. Buraya gelmenizle hata yapma ihtimalinizi azaltmak istiyorsunuz. Bu da güzel bir adım. Ümit ediyorum ki; diğer adaylar da aynı jesti yaparak buraya gelirler. Artık İstanbul yap-boz tahtası olmaktan kurtulsun. Biri yapsın biri bozsun olmasın. Herkes taşın üstüne taş koysun. Arzu edilen de budur. O yüzden diğer geçmişte belediye başkanlığı yapan isimlerden istifade etmek, yeni belediye başkanı için vazgeçilmez olmalıdır. İstanbulluları mutlu etmek ve parayı çarçur etmemek için bu yapılmalıdır" dedi.

Yerel seçimler öncesinde Bedrettin Dalan'ın desteğini alan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve yine eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan da randevu isteyeceğini söyledi.

İmamoğlu - Dalan buluşmasında ikili gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bedrettin Dalan, Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretinin kendisini memnun ettiğini belirterek "Hata yapmamak içim, İstanbul’da yanlış yapmamak için tecrübe sahibi insanları dinlemek iyidir. Tecrübeler yanlışı azaltır. Siz de bu sebeple geldiniz teşekkür ederim. Ama her aday böyle ziyaretler yapmalı. Umarım hepsi yapar. İstanbul yaz boz tahtası olacak bir yer değil. İstanbul’da trafik ve gökdelenlerden şikayetçiyim." dedi.

Ekrem İmamoğlu da "Ziyaretlerim kıdem sırası ile sürecek. Buradan Sayın Nurettin Sözen’e gideceğim. Cuma günü de Sayın Kadir Topbaş ile bir araya geleceğiz. Hatasız olamayabiliriz ama hataları en aza indirmek için değerli tecrübelerden yararlanmalıyız." dedi.

Görüşme sonrasında Ekrem İmamoğlu gazetecilerin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip da aynı zamanda eski bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Kendisini de ziyaret edecek misiniz?" sorusuna "Randevu talebinde bulunacağım" dedi.

"KENT DANIŞMA KURULU KURULMALI"

İleri de kent danışma kurulunun kurulması gerektiğini belirten Dalan, "İnşallah ileride bir de kent danışma kurulu kurulur. Oraya eski belediye başkanları belirli periyotlarla çağırırlar ve onların fikirleriyle kendi doğrultularında giderler. Orta Asya'da çok güzel bir gelenek var. Onların aksakallılar heyeti var. Yöneticiler her daim o aksakallılara danışıyorlar ve saygı gösteriyorlar. İstanbul çok önemli bir yer. Bu şehirde hata yapma imkanı kimsede olmamalı. Hata yapıldığında en az 15 milyon insan bu hatanın bedelini ödüyor. İnşallah seçilen kişi en az hata ile en yüksek hizmet ile önümüzdeki dönemi geçirir" şeklinde konuştu.

"DÖNEM SIRASINA GÖRE ESKİ BAŞKANLARI ZİYARET EDECEĞİZ"

Ziyaret sırasında bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu'na eski İBB başkanı Kadir Topbaş ile görüşecek misiniz sorusuna İmamoğlu, "Cuma günü ziyaretlerimize devam edeceğiz. Aslında biraz da dönem sırasına göre planladık bu ziyaretleri. O yüzden şuan en kıdemli Bedrettin Dalan beyefendi ile birlikteyiz. Allah kendisine sağlık sıhhat versin. Çok da iyi gördüm kendisini. Dolayısı ile kim varsa biz onu ziyaret ederiz. Randevu talebimiz bir dönem İBB başkanlığı yapan Cumhurbaşkanımızdan da olacak. Biz bir cümlesi olan ile de görüşeceğiz" yanıtını verdi.

İkilinin görüşmesi daha sonra yaklaşık yarım saat daha basına kapalı olarak devam etti.

DALAN'IN ARDINDAN NURETTİN SÖZEN'İ ZİYARET ETTİ

Bedrettin Dalan ziyaretinin ardından, eski İBB Başkanı Nurettin Sözen’i Nişantaşı’ndaki ofisinde ziyaret eden İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sözen’e hazırlattığı kitabı hediye etti.





Atatürk’ün Sivas Kongresi sırasında 108 gün kaldığı kentte gün gün neler yaptığını anlatan kitap kısa süre önce Batı İstanbul Vakfı tarafından yayımlandı. Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk’ün Ankara’dan sonra en uzun süre kaldığı kent olan Sivas’ta, bu 108 günlük dönemle ilgili daha önce hazırlanmış bir kitap bulunmamaktaydı. 2 yıl önce gerçekleştirdiği Sivas ziyaretinin ardından “ Sivas- Milli Mücadelenin 108 Günü” kitabının hazırlanmasına destek olan İmamoğlu “ Atatürk Trabzon’da 9-10 gün kaldı 20’den fazla kitap yazıldı. 108 günlük müthiş bir dönemin anlatılmamış olması kabul edilemezdi. Bu yüzden bu eserin hazırlanmasına önayak olduk” dedi.

İMAMOĞLU'NDAN FİKRET ORMAN'A ZİYARET

İstanbul'da "vefa" turunu gün boyu sürdüren Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı da ziyaret etti.



