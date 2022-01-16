Eksi 25 derecede vatan nöbeti!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 200 rakımlı İkiyaka Dağları'nda görev yapan Mehmetçik, eksi 25 dereceyi bulan soğuklarda vatan nöbetine devam ediyor.

Bazı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkların hüküm sürdüğü ülke genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi birkaç aydır devam ediyor. İkiyaka Dağlarındaki Binbirkapı Üs Bölgesinde termometre eksi 25 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde ise gönderdeki Türk bayrağı dondu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395'inde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indi. Söz konusu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken bazı üs bölgelerinde kar kalınlığı 5 metreye yaklaştı. İkiyaka Dağlarındaki Binbirkapı Üs Bölgesinde termometre eksi 25 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde ise gönderdeki Türk bayrağı dondu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kayak merkezleri arasından en fazla karın bulunduğu Palandöken'de dahi kar kalınlığı 124 santimetre olurken, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395'inde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indi. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı.

Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesinde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken Hakkari'deki İkiyaka Dağlarında bulunan Binbirkapı Üs Bölgesinde sıcaklık eksi 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü.

Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre eksi 20 dereceyi gösterirken, söz konusu bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurguladı. Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin, faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlık tarafından geçen sene 84 büyük, 286 orta çapta olmak üzere 370 operasyonda teröristlerce kullanılan 1445 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini, 2 bin 795 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.