El değiştiren belediyede jakuzi iddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan, AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi olduğunu söyledi. Eski belediye başkanından iddialara yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, CHP'nin AK Parti'den aldığı Sancaktepe'de yeni Belediye Başkanı Alper Yeğin'i tebrik için belediye binasına gittiğinde başkanlık katında 'jakuzi' olduğunu söyledi.

Medyascope yayınına katılan Özkan, "Alper Yeğin’i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi’ne gittim. Belediyenin başkanlık katı 6 bin metrekare. Bir sürü dinlenme odası, jakuzi, yemek odası ve 200 metrekare mutfak var. Bu nasıl olabilir?" dedi.

'BAŞKANLIK MAKAMINDAN CANLI YAYIN AÇIN'

Özkan'ın bu sözlerine belediyenin eski başkanı AK Partili Şeyma Döğücü'den yanıt geldi. Sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklama yapan Döğücü, "Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz" ifadesini kullandı.

İddiayı ortaya atan Özkan'a tepki göstererek kanıt isteyen Döğücü, şunları yazdı: "Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum. Hodri meydan."

'ONCA EŞYAYI KİŞİSEL MALINIZ GİBİ NASIL GÖTÜREBİLDİNİZ?'

Özkan ise Döğücü'nün "Hodri meydan" çıkışına şu yanıtı verdi:

"Sancaktepe Belediye binasının başkanlık katında benim gördüğüm, kamu bütçesiyle yapılmış olan harcamanın vicdansızlığıdır hanımefendi. İç içe geçen makam odaları, dinlenme odaları, başkana özel tam teşekküllü mutfak, yemek odaları ve benim 'jakuzi' diye tarif ettiğim kocaman banyo teşkilatı... Bir kelime üstünden tepineceğinize, bu akıl almaz israfı nasıl yapabildiğinizi söyleyin hele... Peki, görevden ayrılırken milletin parasıyla alınmış başkanlık katındaki onca eşyayı kişisel malınız gibi nasıl götürebildiniz ve koskoca katı bomboş bırakabildiniz? Kamunun mallarını kamuya geri gönderecek misiniz?"

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde belediye 31 Mart'taki yerel seçimde el değiştirmişti. CHP'li aday Alper Yeğin yüzde 50,59'la birinci sırada sandıktan çıkarken, Döğücü yüzde 41,46'da kalmıştı.