Enflasyon sonrası dolar, Euro ve altında korkutan hareketlilik

Türkiye İstatistik Kurumu tüm Türkiye'nin endişyle beklediği Temmuz 2022 enflasyon rakamlarını açıkladıktan sonra işte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu, endişeyle beklenen Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 2,37 artarken, yıllık bazda yüzde 79,60 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %144,61, aylık %5,17 arttı.

Genel piyasa beklentisi, TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE’nin yüzde 81'e ulaşacağı yönündeydi.

Bu rakamlarla yıllık tüketici enflasyonu 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Verilere göre, Üretici fiyat endeksi ise temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,17, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 70,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hafta içi yaptığı açıklamada TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseldiğini ve 2022 yılı içerisinde enflasyonun yüzde 90'a kadar çıkabileceğini söylemişti.

AK Parti iktidarının açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin de durduramadığı dolar kuru 17,98 TL ile 2022 yılının rekorunu da kırmıştı. Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, Nisan sonundan Haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,94 TL'den başlayan Dolar 17,96 TL'den,

18,27 TL'den başlayan Euro 18,29 TL'den,

21,86 TL'den başlayan Sterlin ise 21,88 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 17,94 lira, avronun satış fiyatı ise 18,30 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.768 dolardan başlayan Ons altın 1.761 dolardan,

1.019 TL'den başlayan Gram altın 1.016 TL'den,

1.639 TL'den başlayan çeyrek altın 1.634 TL'den,

6.744 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.726 TL'den,

11,54 TL'den başlayan Gümüş ise 11,49 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 23 bin 407 dolardan, Ethereum ise bin 658 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları