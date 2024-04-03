Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

31 Mart yerel seçimlerinin adından düşüşe geçen Dolar, Euro ve altının TÜİK tarafından açıklanan Mart 2024 enflasyon rakamlarına tepkisi belli oldu. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

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YSK'nın açıklayacağı resmi verilere kadar kesinleşmemiş sonuç olarak kalacak olan yerel seçim sonuçları CHP'yi yıllar sonra Türkiye'nin birinci partisi noktasına taşımıştı. Yerel seçimlerin ardından yeni haftaya düşüşle başlayan piyasalar bugün TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları sonrasında hafif de olsa düşüş eğilimini sürdürüyor.

TÜİK Mart 2024 enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu yılın üçüncü enflasyon verilerinden oluşan Mart 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. Yerel seçimlerde CHP'yi yıllar sonra Türkiye'nin 1'inci partisi durumuna taşıyan, AK Parti'ye ise kurulduğu günden bu yana en büyük oy kaybı yaşatan verilere göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %68,50, aylık %3,16 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %51,47 arttı, aylık %3,29 arttı

2024 yılı Mart ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,59 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,28 artış gösterdi.

ENAG Mart 2024 enflason rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Mart 2024 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %124,63 olarak gerçekleşti.

İTO'nun enflasyon verileri

Enflasyon rakamları için öncü bir gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi ise pazartesi günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verileri, İstanbul'da mart ayında perakende fiyatların aylık yüzde 3,93, yıllık ise yüzde 78,25 artış gösterdiğini ortaya koymuştu.

TCMB Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı

Öte yandan dün, TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile bir araya gelmişti. Karahan, burada yaptığı açıklamada, aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceklerinin altını çizmişti. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise TCMB ile iletişimlerinin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirterek, toplumsal refah artışı ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için kritik önemde olan enflasyonla mücadeleye olan desteklerini dile getirmişti.

Mart ayı enflasyon beklentisi neydi ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan çıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer alırken ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyordu.

Hatırlanacağı gibi geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'yi aştı, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı. Dolar TL'de son zirve dün 32.39 ile görüldü. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde.

İşte 3 Nisan Çarşamba günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,04 TL'den başlayan Dolar 31,93 TL'den,

34,56 TL'den başlayan Euro 34,48 TL'den,

40,35 TL'den başlayan Sterlin 40,21 TL'den,

21,17 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,06 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,08 TL'den, Euro 34,57 TL'den, Sterlin 40,33 TL'den, Japon Yeni ise 21,19 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 282 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 273 Dolar'dan,

2 bin 351 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 335 TL'den,

3 bin 976 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 914 TL'den,

16 bin 336 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 90 TL'den,

27,09 TL'den başlayan Gümüş ise 27,09 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 259 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 337 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 976 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 336 TL'den, Gümüş ise 26,63 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş sonrası çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 66 bin 110 Dolar'dan başlayan Bitcoin 66 bin 156 Dolar'dan,

3 bin 309 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 324 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 89,03 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 89,91 Dolar'dan işlem görüyor.