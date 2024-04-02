Mart'ta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası TÜİK'in açıklayacağı Mart ayı enflasyon verilerinin göstergesi olarak kabul edilen İstanbul'un Mart ayı enflasyonunun ardından Mart ayında İstanbul'da fiyatı en çok artan ve en çok düşen ürünleri de açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 Mart ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre %3,93, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise %3,78 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 121’inin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü. 96 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Fiyatı en çok artan ürünler

Mart ayında yaş, kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, yüzde 34,34 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış görülen diğer ürünlerden bazıları, sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,45 ile ayva; çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 20,55 ile tuz; et, balık ve kümes hayvanları alt grubundan yüzde 16,02 ile koyun eti, yüzde 14,28 ile sucuk ve yüzde 13,11 ile dana eti; konut harcamaları grubundan yüzde 13,93 ile badana ve boya işçiliği olarak belirlendi.

En çok ucuzlayan ürünler

Martta sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık, yüzde 29,42 ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, yüzde 24,29 ile kabak, yüzde 18,97 ile bakla, yüzde 10,57 ile karnabahar, yüzde 8,48 ile ıspanak ve yüzde 7,18 ile yumurta oldu.

İstanbul'un Mart ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Nisan'da açıklayacağı Mart ayı enflasyon rakamları için bir gösterge olan İstanbul Ticaret Odası'nın mart ayı İstanbul enflasyonu rakamları açıklandı.

İTO, İstanbul'da mart ayında perakende fiyatların aylık %3,93, yıllık ise %78,25 artış gösterdiğini açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 Mart ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre %3,93, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise %3,78 oranında arttı.

İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerine ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"2023 Mart ayına göre 2024 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde %78,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise %63,21 olarak gerçekleşmiştir.

Mart 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamaları grubunda yüzde 8,96, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,66, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,01, konut harcamalarında yüzde 3,90, gıda harcamalarında yüzde 3,62, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,05, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,06, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,20 artış izlenmiştir.

Mart 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 7,85, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,20, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,30, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,83 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,43 artış izlenmiştir. mensucat grubunda ise herhangi bir değişim gözlenmemiştir."