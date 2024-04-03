Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oldu

TÜİK'in açıkladığı Mart 2024 enflasyon rakamları sonrasında milyonlarca emeklinin de 2024 yılında ilk 3 ay için alacakları enflasyon farkı belli oldu.

Emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarının bu yıla ilişkin üçüncü rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece temmuzda emeklilerin ilk üç ay için alacakları enflasyon farkı da ortaya çıktı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %68,50, aylık %3,16 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %51,47 arttı, aylık %3,29 arttı

2024 yılı Mart ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,59 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,28 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart 2024 enflasyon verileri sonrasında Emeklilerin ilk üç ay için alacakları enflasyon farkı belli oldu

Önümüzdeki üç ayın da enflasyon verilerinin ardından artışlar ortaya çıkacak.

Emekliler için üç aylık kümülatif artış oranı yüzde 15,05 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu yılın üçüncü enflasyon verilerinden oluşan Mart 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı.