  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 'Engelliler Günü'nde engelli sağlık çalışanını dövdü!

'Engelliler Günü'nde engelli sağlık çalışanını dövdü!

'Engelliler Günü'nde engelli sağlık çalışanını dövdü!

Diyarbakır'da bir hastanede otomasyon görevlisi fiziksel engelli Cengiz Doğru, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde randevusuz gelen hasta tarafından saldırıya uğradı.

Diyarbakır'da bir hasta, fiziksel engelli hastane çalışanını dövdü.

Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne randevusuz gelen R.Y., kulak burun ve boğaz servisinde muayene olmak istedi. Otomasyonda görevli olan fiziksel engelli Cengiz Doğru, durumu doktora bildirdi.

Doktor da randevulu hastaların ardından R.Y.’yi muayene edebileceğini söyledi. Doğru, doktorun cevabını R.Y.’ye iletti. R.Y. çıkan tartışmada Cengiz Doğru’yu darbetti.

Çevredekiler araya girerken, R.Y., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Darp raporu alıp şikayetçi olan Doğru'ya, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılan saldırı sendika ve sağlık çalışanları tarafından kınandı.

Etiketler engelli sağlık çalışan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Plajda çıplak dolaşan kadın polisi alarma geçirdi
AK Parti ile MHP anlaştı; seçim barajı belli oldu!
Sibel Can 1 gecede servet kazanacak
BBC araştırdı: ''TL'nin çöküşü Erdoğan'ı neden endişelendirmiyor ?''
Enflasyon açıklandı; 2018 Kasım'dan bu yana en yüksek seviye!
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu
Burası Sibirya değil Türkiye! Türkiye buz kesti!
Yılın en iyi turizm köyleri açıklandı! Türkiye'den iki köy listede
Eski Bakan Güldal Akşit vefat etti
Türkiye'yi şoke eden ''dekolteli'' hırsızlara kapıyı o açmış... İtiraf etti