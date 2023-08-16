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Engellilere eğitim desteği tutarları artırıldı

Engellilere eğitim desteği tutarları artırıldı
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Özel eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek miktarı aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

YENİ DESTEK MİKTARI
Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya çıkarıldı.

Etiketler engelli eğitim desteği kdv
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